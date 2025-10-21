▲ Austin TV se presentará el 2 de noviembre en el Festival Hipnosis, donde tocará Indra de principio a fin. Foto tomada de la cuenta de Instagram @austin_tv

“Tu cara no importa, importas tú”, con esta frase, la banda mexicana Austin TV apareció en el radar de la escena roquera nacional hace más de 20 años. Recientemente, la agrupación presentó su epé Indra, una obra que explora la interconexión e interdependencia de todo en el universo, “todo va ligado con todo”.

El próximo 2 de noviembre el grupo se presentará en el Festival Hipnosis en la capital mexicana, donde interpretará de manera íntegra ese material, además de sus éxitos. Los integrantes Chiosan y Acky platicaron con La Jornada acerca del origen de su disco.

“Cuando compusimos Rizoma (2023) hubo ciertas canciones que por una u otra razón no entraron en ese disco y es lo que pasó con Indra, algunas de las cuatro piezas que lo integran ya estaban completamente terminadas.

“Siento que Indra es como ese puentecito que quedó ahí como regalo entre lo que sacamos un nuevo álbum, el cual publicaremos el próximo año. Es como un tentempié que dura muy poquito, no queríamos dejar guardadas esas canciones porque sentimos que tenían que salir y ser escuchadas por el público, además vienen acompañadas con un nuevo concepto, la filosofía de Indra, de que todo va ligado con todo.

“Es importante crear esta mente colectiva y tener un poquito más de responsabilidad en las acciones, porque no solamente son tuyas, también es algo que influye a todos”, dijo Chiosan.

La banda debutó con La última noche del mundo (2003), cuyo título se toma del cuento del mismo nombre del escritor estadunidense Ray Bradbury. En ese álbum, sus integrantes portaron máscaras de conejos, que a lo largo de su carrera las cambiaron según el concepto de sus discos.

En algunas canciones de su primer material se incluyeron conversaciones de películas, destacan los temas Roy Roger que contiene fragmentos de la película Volver al Futuro II y Ella no me conoce con diálogos de la película Paraíso Robado, de José Arturo Pimentel.

“Desde nuestro regreso, la idea fue no quedarnos en la nostalgia y estar tocando las mismas canciones. Al principio planeamos sacar sólo una pieza, pero no nos detuvimos, de un tema terminaron siendo 13 y nueve de ellos conformaron Rizoma.