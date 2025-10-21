▲ Fotogramas de La vecina perfecta, recién estrenada en Netflix y que obtuvo este año el premio a mejor dirección en la categoría documental estadunidense en el Festival de Cine de Sundance

La mañana del viernes 2 de junio de 2023, Ajike Owens fue a tocar la puerta de su vecina. Su hijo había regresado a casa diciendo que Susan Lorincz, una mujer de 58 años que vivía cerca, le había gritado y arrojado objetos a su hermano menor por jugar en el césped compartido del vecindario.

Owens, madre de cuatro hijos, cruzó la calle para hablar con Lorincz y entender lo que había pasado, pero en lugar de abrir la puerta, Lorincz disparó a través de ella y dejó que Owens, de apenas 35 años, muriera en la calle.

Suena a un asesinato, pero ocurre en Estados Unidos, donde las leyes Stand Your Ground (Ley de Defensa Propia) siguen vigentes en más de la mitad de los estados, incluido Florida, donde vivían Ajike Owens y Susan Lorincz, en la ciudad de Ocala.

La ley permite que una persona use fuerza letal si cree razonablemente que es necesaria para defenderse de ciertos delitos violentos o en situaciones de amenaza. Lorincz afirmó que pensó que Owens había ido a su casa esa noche para matarla. “Ni siquiera recuerdo haber tomado el arma”, dijo a los oficiales. “Sólo recuerdo que disparé”.

Pese a lo ocurrido, pasaron varios días antes de que la policía arrestara a Lorincz. Durante ese tiempo, la comunidad de Owens salió a las calles con pancartas y denuncias públicas para exigir justicia.

Entre quienes alzaron la voz estuvo la cineasta Geeta Gandbhir, quien revisó más de 30 horas de grabaciones de cámaras corporales de la policía, obtenidas mediante una solicitud de acceso a la información. Lo hizo en apenas dos días, con la intención de entender los dos años de tensión que desembocaron en la muerte de Owens.

Convencida de que ese material podía generar un cambio real, Gandbhir se acercó a Pam, la madre de Ajike, para pedirle autorización y contar la historia en un documental.

El resultado fue La vecina perfecta, un estremecedor documental de 97 minutos que le valió a Geeta Gandbhir el premio a mejor dirección en la categoría documental estadunidense en el Festival de Cine de Sundance de este año.

Violencia racial

“Quería compartir el dolor y la tragedia”, afirma la madre de Ajike Owens sobre su valiente decisión de contar la historia de su hija al mundo. “Necesitaba que la gente viera lo que provocan las leyes de defensa propia. Lo que pueden hacer las armas en manos equivocadas. Cómo se ve la violencia racial”.

Susan Lorincz era una excepción en su pequeña comunidad de Ocala. Vivía en una calle donde las familias se sentían bienvenidas y confiaban en que sus vecinos cuidarían a sus hijos como si fueran propios. “Se querían, se cuidaban. Los niños se sentían seguros”, relata la directora Geeta Gandbhir.

Pero Lorincz rompió ese lazo de confianza y puso en riesgo la sensación de seguridad compartida. Durante el año anterior al disparo que terminó con la vida de Ajike Owens, llamó al 911 en al menos una docena de ocasiones para denunciar a los hijos de su vecina: niñas de 11 años en patines, niños pequeños jugando al basquetbol. Todos, según ella, por invadir el área comunal frente a su casa.

Las imágenes de la noche en que Ajike Owens fue asesinada son desgarradoras. Su hijo, que estaba cerca y presenció el momento en que su madre recibió el disparo, aparece corriendo de regreso a casa, sollozando y gritando por ayuda.

En las grabaciones de las cámaras corporales de la policía, se escucha a Pam, la madre de Ajike, romper en llanto por teléfono al enterarse de la noticia: su hija había muerto. “No hay palabras para explicarlo”, dice hoy. “Cuando recibí esa llamada, entré en estado de shock… incluso después.” Pam hace una pausa. “Solíamos hablar casi todos los días. Hubo veces en que tomé el teléfono para escribirle o llamarla, y entonces…”.

Su voz se quiebra. Baja la mirada. Las lágrimas le llenan los ojos. “Cuando vi la película terminada, cuando vi a mi hija en ese estado… Creo que ahí fue cuando la realidad me golpeó”.

“Manipuladora experta”

“La experiencia que vivió esa comunidad parecía sacada de una película de terror”, reflexiona la directora Geeta Gandbhir.

“Susan era peligrosa. Pero la policía no la tomaba en serio. Iban una y otra vez y solo decían: ‘Ya lidiamos con esto antes’. La veían como una simple molestia, alguien que llamaba demasiado. Pero en realidad era una amenaza. Usó su raza y su privilegio como armas contra su comunidad”.