Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 25

La baja inclusión financiera en México es una barrera para la movilidad social, reveló un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el cual encontró que quienes provienen de hogares que usan productos financieros tienen 3.3 veces más probabilidades de lograr una mejor economía, explicó Roberto Vélez, director ejecutivo del CEEY.

“Sin embargo, la inclusión financiera también se hereda, lo que limita el ascenso social de amplios sectores de la población” y las brechas de género suponen un doble obstáculo para las mujeres, expuso la organización en un comunicado.

La inclusión financiera es el acceso y uso de productos y servicios financieros formales como ahorro, crédito, cuentas de nómina y seguros, entre otros, por parte de personas y empresas, usados de forma responsable y sostenible.

En la presentación del informe, Roberto Vélez, director ejecutivo del CEEY, aseveró que la inclusión financiera favorece la movilidad social de personas de menores recursos y reduce en 12 por ciento las probabilidades de seguir en la misma condición económica.