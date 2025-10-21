De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 24

La Secretaría de Energía (Sener) invitó a las empresas privadas a invertir en generación eléctrica en las zonas prioritarias de México, de acuerdo con un comunicado emitido por el organismo.

En la convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación eléctrica se busca establecer con claridad el mecanismo de expedición de autorizaciones para conectar centrales eléctricas estratégicas.

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía, destacó que esta convocatoria es un proceso “innovador, único, que marca un cambio radical” en la forma de otorgar permisos por parte del sector energético.

En la sesión informativa de la convocatoria, la funcionaria invitó a inversionistas, empresas, cámaras y asociaciones del país a realizar “un trabajo histórico” en conjunto con el gobierno de México, con el propósito de concretar inversiones en el menor tiempo posible en las zonas prioritarias del país.

Destacó que estas acciones contribuirán al Plan México, al Plan Nacional de Desarrollo y a las metas de transición energética.

Subrayó que la convocatoria ordena el proceso, agiliza la atención de las solicitudes y agrupa los proyectos por regiones, lo que permitirá optimizar las obras de refuerzo y darles viabilidad financiera.