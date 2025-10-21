Ap

Martes 21 de octubre de 2025, p. 23

Alrededor de 136 periódicos en Estados Unidos cerraron en el último año, los desiertos informativos se están expandiendo y el tráfico a los sitios web de los principales periódicos del país ha disminuido notablemente en esta década, según un informe emitido ayer, el cual genera poca esperanza entre el atribulado sector de las noticias.

Aunque algunos emprendedores están lanzando sitios de noticias digitales –a menudo respaldados por filantropías–, éstos no han surgido a un ritmo que compense las pérdidas, apuntó el informe de la Universidad Northwestern.

Analizar el sector con una perspectiva aún más amplia es preocupante. Desde 2005, el número de periódicos publicados en Estados Unidos ha disminuido de siete mil 325 a cuatro mil 490, según el informe Medill State of Local News. La circulación diaria de periódicos, que a principios de siglo promediaba entre 50 y 60 millones de personas, ahora se sitúa en poco más de 15 millones.

Aproximadamente 365 mil 460 personas trabajaban en periódicos en 2005, y ahora ese número ha bajado a 91 mil 550, agregó el informe. Hace dos décadas, 71 por ciento de los periodistas laboraban en periódicos, y ahora sólo 29 por ciento de los casi 42 mil en activo están en ellos.