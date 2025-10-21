The Independent, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 23

Un total de 4 mil 445 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos se habían visto afectados hasta el lunes por la tarde, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. A la vez se cancelaron 67 vuelos, luego de la Administración Federal de Aviación (FAA) continúa luchando con la escasez de personal causada por el cierre gubernamental en curso.

Hablando en Fox & Friends, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, señaló que muchos controladores de tráfico aéreo estaban buscando fuentes alternativas de ingresos para “mantener a sus familias a flote” mientras continúa el cierre.

A principios de este mes, más de 23 mil vuelos sufrieron retrasos de más de una semana, y Duffy atribuyó más de la mitad (53 por ciento) de los retrasos a problemas de personal, en comparación con el 5 por ciento habitual. A pesar de ello, instó a los trabajadores a presentarse a trabajar.

El control del tráfico aéreo se ha convertido en un punto álgido del debate sobre el cierre, con republicanos y demócratas culpándose mutuamente. Sindicatos y aerolíneas han instado a una rápida solución del estancamiento.

A 20 días del comienzo de la parálisis presupuestaria en Estados Unidos, sus efectos se extienden a cada vez más sectores del gobierno federal y el lunes llegaron a la defensa nuclear del país.

La Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA) suspendió temporalmente a unos mil 400 funcionarios federales (desempleo técnico), mientras que menos de 400 garantizarán el mantenimiento de las armas nucleares estadunidenses durante este “shutdown”.