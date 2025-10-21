Europa Press, Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 23

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que visitará China a principios de 2026 y que espera llegar a un acuerdo comercial justo con su par chino, Xi Jinping.

“Vamos a hacer una gira. Me han invitado a ir a China y voy a hacerlo a primeros del año próximo”, aseguró durante un acto con la prensa desde la Casa Blanca.

“Lo tenemos casi cerrado. Creo que vamos a terminar teniendo un acuerdo fantástico con China”, expresó. “Va a ser un gran acuerdo comercial. Va a ser fantástico para ambos países, y va a ser fantástico para todo el mundo”, ponderó el mandatario.

Cuando se le preguntó sobre la influencia china, declaró que Pekín “nos amenazó con tierras raras, y yo los amenacé con aranceles”.

Sin embargo, insistió en que su buena relación con Xi Jinping significa que llegarían a “un acuerdo muy justo”.

Trump hizo estas declaraciones después de que China lo hiciera enfurecer al expandir los controles de exportación sobre productos de tierras raras que se utilizan en teléfonos celulares, aviones de combate, vehículos eléctricos y más.

Pekín ha advertido que jugará duro. “Amenazar con altos aranceles no es la manera correcta de tratar con China”, señaló Lin Jian, portavoz del ministerio de relaciones exteriores chino, la semana pasada en respuesta a la nueva amenaza de aranceles de Trump.

Parados, miles de mdd en exportaciones

En sus fronteras, el mandatario también recibe presiones. Un grupo –cuya directiva incluye firmas estadunidenses como Oracle, Amazon.com y Exxon Mobil– instó al gobierno de Trump a suspender de inmediato una norma que, apunta, detuvo miles de millones de dólares en exportaciones desde Estados Unidos y provocará que China y otros países excluyan a empresas estadunidenses de sus cadenas de suministro.

En la carta dirigida a Trump y fechada a inicios de octubre, el Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC) apunta a la llamada Regla de Afiliados, que prohíbe a las empresas estadunidenses el envío de bienes y tecnología a firmas que sean propiedad parcial de compañías sancionadas.