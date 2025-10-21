Braulio Carbajal

Martes 21 de octubre de 2025, p. 22

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) prevé realizar el próximo año auditorías a alrededor de 16 mil contribuyentes, reveló el organismo al dar a conocer sus criterios de programación de revisiones fiscales.

En un comunicado, el SAT detalló que de ese total se auditará a mil 200 grandes contribuyentes, que equivalen a 6.3 por ciento de los 15 mil 873 que hay en el país.

Además, 12 mil serán pequeños y medianos contribuyentes, cifra que equivale a sólo 0.02 por ciento de los 66 millones 809 mil 431 registrados en el padrón; en tanto, 3 mil serán empresas de comercio exterior, 2.5 por ciento de las 116 mil 467 registradas.

La finalidad de presentar estos criterios, expuso el organismo, es adoptar la transparencia proactiva, crear un piso parejo para el cobro de contribuciones y brindar certidumbre jurídica a los contribuyentes.