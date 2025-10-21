Clara Zepeda

Martes 21 de octubre de 2025, p. 22

Los mercados cambiario y accionario mexicanos tuvieron una jornada negativa ayer, afectados por la fortaleza del dólar y la caída del precio de las acciones, entre ellas las de la aseguradora Quálitas, Coca-Cola Femsa y títulos bancarios, luego de que la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones a las normas fiscales que se aplicarán el próximo año y que fueron turnadas al Senado.

Los mercados nacionales se desligaron de las ganancias en Wall Street, impulsadas por el aumento de acciones de tecnológicas como Apple, Amazon, Tesla y Netflix.

El peso mexicano registró este lunes una depreciación diaria de 0.12 por ciento, para cerrar en 18.4111 pesos por dólar spot, luego de tres jornadas de ganancias ante la moneda estadunidense. De acuerdo con datos del Banco de México (BdeM), el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.42 unidades y un mínimo de 18.3890.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió 0.12 por ciento, para cerrar en 61 mil 672.35 unidades. Las acciones de Quálitas retrocedieron 3.22 por ciento, luego de que el viernes los diputados aprobaron que las aseguradoras en México no podrán acreditar como suyo el IVA en indemnizaciones, al tiempo que las de Coca-Cola Femsa cedieron 2.31 por ciento, con el ajuste del impuesto a las bebidas azucaradas.