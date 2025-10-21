▲ El valor de las compras de maíz al extranjero aumentará este año 5.7 por ciento, con lo que alcanzará un máximo histórico, pronosticaron especialistas del sector. En la imagen, cosecha en un sembradío de Sinaloa. Foto La Jornada

Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 22

La menor producción y malas condiciones climáticas hicieron que al cierre del tercer trimestre México prácticamente cuadruplicara el volumen de sus importaciones de maíz blanco, grano utilizado para la elaboración de la masa y la tortilla que consume la población.

Datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) recopilados por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) exhiben que entre enero y septiembre México compró a otros países 822 mil toneladas de maíz blanco, una cifra sin precedente y muy superior a las 210 mil toneladas reportadas en igual lapso del año pasado.

Históricamente, México ha sido autosuficiente en la producción de maíz blanco, que se utiliza en la cadena de la masa y la tortilla; sin embargo, este año ha sido necesario recurrir al grano que proviene principalmente de Estados Unidos y otra parte de Sudáfrica para satisfacer la demanda de la población.

En los primeros nueve meses del año las importaciones totales de maíz (blanco más amarillo) se incrementaron 6.6 por ciento, al pasar de 18 millones 200 mil toneladas en los primeros nueve meses de 2024 a 19 millones 400 mil toneladas en el mismo lapso de 2025, un máximo histórico para un periodo similar.

Prácticamente la totalidad del maíz amarillo que compra México (utilizado como alimento para animales y por la industria) proviene de Estados Unidos y es transgénico.