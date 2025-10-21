Ap

Martes 21 de octubre de 2025

Detroit. Los Leones de Detroit aprovecharon la explosividad de su ataque terrestre para imponerse 24-9 sobre los Bucaneros de Tampa Bay y propinarles su segunda derrota de la temporada de la NFL en el partido que se disputó ayer en el Ford Field Stadium. Jahmyr Gibbs anotó en dos ocasiones por la vía del acarreo, primero con una carrera de 78 yardas en el segundo cuarto y luego con una zambullida giratoria con la cual eludió el muro defensivo en el tercer periodo para guiar a su equipo a la victoria. Jared Goff, mariscal de los Leones, lanzó un pase a las diagonales con su receptor Amon-Ra St Brown y alcanzó 241 yardas aéreas. Por Tampa Bay, Baker Mayfield tuvo un envío a zona roja que atrapó Tez Johnson. La noche fue una pesadilla para los Bucaneros, que sufrieron la baja de su receptor Mike Evans, quien había regresado a la alineación después de perderse tres juegos por lesión en el tendón de la corva, pero no duró ni medio tiempo contra los Leones, pues al final del segundo cuarto, cuando intentó atrapar un pase, se lastimó y fue descartado por una conmoción cerebral y una fractura en la clavícula que lo alejarán de los emparrillados durante meses. En otro juego, los Halcones Marinos de Seattle se impusieron 27-19 a los Texanos de Houston para sumar su quinta victoria de la campaña.