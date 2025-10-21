▲ La taekwondoín (peto rojo) recuperó el prestigio del país que se perdió hace más de dos décadas. Foto @zairasalgado

Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. a12

Desde que Iridia Salazar ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, ninguna taekwondoín mexicana ha clasificado a una justa veraniega en la categoría de los 57 kilogramos.

Fue hasta los Juegos Panamericanos Junior en Asunción que la morelense Zaira Salgado levantó la mano para representar a nuestro país en ese peso y recuperar el prestigio que se perdió hace más de dos décadas.

“Creo que las nuevas generaciones lo estamos haciendo bien. Tenemos la gran oportunidad de mantener a nuestro deporte en la élite y estamos comprometidos. En mi caso, me falta mucho camino por recorrer, pero voy a buen paso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles”, comentó la seleccionada, quien forma parte del equipo que representará a nuestro país en el Mundial de la especialidad que inicia el viernes en China.

Con la medalla de oro obtenida en Paraguay, la tricolor logró su boleto a la justa continental senior que se realizará en Lima 2027.

“Nada es casualidad. Lo que conseguí es producto de la preparación que tenemos con el entrenador René Lizárraga, quien es una persona muy exigente. Poco a poco me estoy ganando el respeto en mi categoría y mis rivales ya me identifican. Cada vez se integran más competidoras de mucha calidad y por eso nunca se debe bajar la guardia”, añadió la deportista de 20 años.