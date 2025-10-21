Martes 21 de octubre de 2025, p. a12
Desde que Iridia Salazar ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, ninguna taekwondoín mexicana ha clasificado a una justa veraniega en la categoría de los 57 kilogramos.
Fue hasta los Juegos Panamericanos Junior en Asunción que la morelense Zaira Salgado levantó la mano para representar a nuestro país en ese peso y recuperar el prestigio que se perdió hace más de dos décadas.
“Creo que las nuevas generaciones lo estamos haciendo bien. Tenemos la gran oportunidad de mantener a nuestro deporte en la élite y estamos comprometidos. En mi caso, me falta mucho camino por recorrer, pero voy a buen paso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles”, comentó la seleccionada, quien forma parte del equipo que representará a nuestro país en el Mundial de la especialidad que inicia el viernes en China.
Con la medalla de oro obtenida en Paraguay, la tricolor logró su boleto a la justa continental senior que se realizará en Lima 2027.
“Nada es casualidad. Lo que conseguí es producto de la preparación que tenemos con el entrenador René Lizárraga, quien es una persona muy exigente. Poco a poco me estoy ganando el respeto en mi categoría y mis rivales ya me identifican. Cada vez se integran más competidoras de mucha calidad y por eso nunca se debe bajar la guardia”, añadió la deportista de 20 años.
Salgado ha tenido un año destacado luego de consagrarse como la mejor del continente en la categoría Sub-22. Lo hizo tras ganar todas las fechas del Panam Series y los Juegos Panamericanos Junior. La taekwondoín mexicana es consciente de que el Campeonato Mundial de Wuxi, en China, tendrá más nivel competitivo.
“Trato de ponerme metas conforme vaya clasificando a los eventos y ahorita viene el Campeonato Mundial de Adultos donde vamos a tratar de dar lo mejor”.
Además de enfrentarse a nuevas rivales, Zaira ha tenido que adaptarse a los cambios técnicos en su disciplina.
“Son muchas cosas nuevas, como el reglamento, los petos y el puntaje. Hay que saber adaptarnos para continuar como una potencia”, comentó la atleta.
Salgado Landa, nacida en Michoacán, se inició en la disciplina gracias a su madre, quien siempre practicó taekwondo. Desde hace algunos años entrena con Lizárraga en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), con quien ya logró la medalla de oro en el Campeonato Mundial Sub-20.
“Representar a México no es una cosa fácil, es una gran responsabilidad, pero llevar el nombre de nuestro país hasta lo más alto del podio se siente increíble.”