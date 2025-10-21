Rocío González Alvarado

En el contexto del 57 aniversario de los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó reconocimientos a atletas de varias justas veraniegas, a quienes invitó a ser embajadores deportivos por la paz en la capital, con el fin de que puedan acudir a comunidades donde se junta la marginación y la incidencia delictiva, para platicar su experiencia y motivar a que más personas se involucren en alguna disciplina.

“Pensamos que el deporte es una gran herramienta para transformar esta sociedad. Y queremos tener más talentos deportivos, que los conozcan y que sean visibilizados con esta gran experiencia y esta gloria que significa haber triunfado ante muchos países, frente a muchos atletas”, expresó.

Desde el ex Convento de San Hipólito, la mandataria capitalina afirmó que cada uno de los deportistas inspiran a todo el país y son referentes en disciplinas como boxeo, taekwondo y atletismo, entre otras.

“Ustedes inspiran y han sido orgullo de México en cada una de las Olimpiadas. Al mismo tiempo, se han convertido en referentes para las siguientes generaciones. Su ejemplo inspira a nuestro pueblo y nos hace sentir orgullosos de ser representados por ganadores en los Juegos Olímpicos. Honramos su presencia y reconocemos su esfuerzo”, expresó.

Dijo que su administración trabaja en la construcción de infraestructura deportiva –albercas, pistas de atletismo y de hielo, gimnasios, canchas de squash y cuadriláteros de box, entre otros– con el objetivo de que las y los habitantes de la ciudad cuenten con instalaciones de calidad para realizar alguna actividad física.

Brugada destacó también la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos de México 1968. “Una joven atleta mexicana, Enriqueta Basilio, subió los peldaños del estadio Olímpico Universitario para encender el pebetero, lo que representó una nueva era para las mujeres en el deporte mundial. Ese momento fue transmitido a más de 600 millones de personas en el mundo y la prensa internacional la bautizó con una frase que aún hace eco en la historia: ‘México enciende el fuego de la igualdad’”, recordó.