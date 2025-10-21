▲ Contenedores repletos de alerones, neumáticos, entre otras partes de los equipos, así como técnicos y mecánicos forman parte del gran evento del automovilismo en el país. Foto @MexicoGP y Alberto Aceves

Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. a11

La organización de un Gran Premio de Fórmula 1 en México parece el montaje de un circo ambulante en el que inspectores, asistentes de almacén y técnicos de operaciones ingresan al Autódromo Hermanos Rodríguez contenedores repletos de alerones, neumáticos, piezas de repuesto, sistemas electrónicos, retrovisores, además de unas 50 toneladas de partes de equipo por carrera. “Cuando el circo después se desmonta, es como si, de pronto, hubiera dejado de existir para siempre”, afirma el supervisor Manuel Carrasco, encargado de transportar carteles con señalamientos de rutas de transporte y estacionamiento a las afueras de la estación del Metro Ciudad Deportiva.

Durante horas, los camiones de carga abren sus puertas y presentan al personal de seguridad carteles con diferentes áreas de destino: operaciones, logística, marketing, hospitalidad, todos tienen una tarea asignada. “Por esta entrada sólo personal autorizado”, advierten elementos de seguridad a un grupo de corredores que intenta avanzar por la Puerta 6, desde donde se ven en lo alto las gradas. Un policía de tránsito pierde aire con su silbato sobre la avenida. Camionetas con vidrios polarizados y camiones de reparto hacen fila para entrar por las rejas de acero, todavía sin puestos ambulantes a su alrededor ni revendedores de boletos que duplican los costos originales por cada día de carrera.

Según cifras de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la competencia de Fórmula 1 –del viernes de prácticas y sábado de clasificación al domingo de carrera– dejará al país una derrama económica de 20 mil 892 millones de pesos, lo cual representa un aumento de 16.47 por ciento respecto al flujo de dinero registrado en 2024. Entre las unidades económicas más beneficiadas estarán agencias de viajes, centros comerciales, tiendas de souvenirs, hoteles y restaurantes. En cuanto a la venta por entradas, las autoridades prevén ganancias de 7 mil 914 millones de pesos.