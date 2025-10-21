Martes 21 de octubre de 2025, p. a10
Nueva York., El Mundial Femenil de 2031 tendrá la misma estructura del campeonato masculino que se disputará el próximo año. México, Costa Rica y Jamaica se sumaron al plan de Estados Unidos para organizar en conjunto el certamen, la única candidatura que la FIFA ha considerado para el torneo que se extenderá a 48 selecciones.
“Este Mundial Femenil será igual en todo el sentido de la palabra al de hombres. No sólo en el número de equipos y partidos, sino similar en cuanto a infraestructura, con el mismo tipo de viajes, alojamiento y apoyo”, comentó Cindy Parlow, presidenta de la Federación Estaduni-dense de Futbol.
El país de las barras y las estrellas, líder de la candidatura y cuatro veces campeón mundial, anunció ayer las adiciones de las tres naciones de la Concacaf. La sede será adjudicada oficialmente en el Congreso de la FIFA, que se realizará el 30 de abril de 2026 en Vancouver, Canadá.
“En el país se refleja el momento que vive el futbol de mujeres a nivel mundial, es esta tendencia de realmente creer e invertir en el mismo”, dijo Andrea Rodebaugh, directora general de selecciones nacionales femeninas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).
“Tenemos una liga desde hace siete años que ha rebasado todas las expectativas en todas las áreas. El poder jugar en casa y llevar el futbol femenil con la calidad con la que se está jugando, eso ayuda al nivel deportivo en muchísimos sentidos. Se permite a nuestras niñas ver de cerca a sus heroínas. Como bien se dice: ‘si las pueden ver, pues lo pueden ser’”.
Los dirigentes de las cuatro federaciones involucradas no especificaron de inmediato una distribución de las ciudades sedes de los 104 partidos. Estados Unidos y México retiraron su candidatura conjunta para organizar la edición de 2027, enfocándose en la cita de 2031.
Dos semanas después, la FIFA designó a Brasil como sede para la próxima justa.
“Aquí lo que marcó la pauta fue el liderazgo de la Concacaf”, señaló Mikel Arriola, presidente de la FMF.
“Se generó entre los países de la confederación un bloque muy inteligente, un poco así como la espina dorsal. Todos unimos fuerzas en este proyecto”, agregó.