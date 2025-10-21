Ap

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. a10

Nueva York., El Mundial Femenil de 2031 tendrá la misma estructura del campeonato masculino que se disputará el próximo año. México, Costa Rica y Jamaica se sumaron al plan de Estados Unidos para organizar en conjunto el certamen, la única candidatura que la FIFA ha considerado para el torneo que se extenderá a 48 selecciones.

“Este Mundial Femenil será igual en todo el sentido de la palabra al de hombres. No sólo en el número de equipos y partidos, sino similar en cuanto a infraestructura, con el mismo tipo de viajes, alojamiento y apoyo”, comentó Cindy Parlow, presidenta de la Federación Estaduni-dense de Futbol.

El país de las barras y las estrellas, líder de la candidatura y cuatro veces campeón mundial, anunció ayer las adiciones de las tres naciones de la Concacaf. La sede será adjudicada oficialmente en el Congreso de la FIFA, que se realizará el 30 de abril de 2026 en Vancouver, Canadá.

“En el país se refleja el momento que vive el futbol de mujeres a nivel mundial, es esta tendencia de realmente creer e invertir en el mismo”, dijo Andrea Rodebaugh, directora general de selecciones nacionales femeninas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).