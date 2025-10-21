▲ George Springer conectó un jonrón productor de tres carreras en la séptima entrada para dar la remontada. Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. a10

Con un cuadrangular de tres carreras de George Springer en la fatídica séptima entrada, los Azulejos de Toronto vencieron 4-3 a los Marineros de Seattle para ganar el banderín de la Liga Americana y avanzar a la Serie Mundial donde se enfrentarán a los campeones Dodgers de Los Ángeles este viernes.

En el Rogers Centre, los dirigidos por John Schneider protagonizaron una voltereta de locura para regocijo de los 44 mil 770 espectadores que se dieron cita en el juego siete. Los anfitriones lograron el título luego de 32 años.

Seattle, de los mexicanos Randy Arozarena y Andrés Muñoz, mantuvo la ventaja hasta la sexta entrada, pero en la séptima su pitcheo se desmoronó y no consiguieron la hazaña que les daría su primer Clásico de Otoño, mientras que su compatriota Alejandro Kirk sí lo consiguió con los canadienses

El canadiense Josh Naylor abrió el marcador con batazo preciso para darle la ventaja a los visitantes en la primera entrada. En el mismo rollo, Daulton Varsho, de Estados Unidos, impulsó la carrera de la igualada.

El dominicano Julio Rodríguez conectó un vuelacercas en el tercer episodio para devolverle la ventaja a Seattle. Cal Raleigh logró uno más en la quinta para adelantar a los Marineros 3-1.

En la séptima, Springer se despachó con la cuchara grande al conseguir un jonrón de tres carreras que concretó la voltereta histórica. Fue el primer jonrón de ventaja en la historia de un juego 7 cuando un equipo perdía por múltiples carreras en la fatídica entrada o más tarde.

El ponche de Jeff Hoffman a Julio Rodríguez selló el pase de los Azulejos a la Serie Mundial. Ahora buscarán su tercer anillo después de ganarlo en 1992 y 1993.

George Kirby permitió una carrera y cuatro hits en cuatro entradas. Dio una base por bola y ponchó a tres.

Durante la temporada, Toronto tuvo la mejor marca de la liga en casa (52-47), mientras que Seattle (39-42) fue el peor en la ruta entre todos los clasificados a playoffs. Sin embargo, en la Serie de Campeonato, los Marineros ganaron los dos juegos en el Rogers Centre, limitando a los locales a cuatro carreras y ocho hits.