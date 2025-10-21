▲ El colectivo francés presentó 1984 en el Teatro Principal en Guanajuato. Recrea una sesión de tortura del partido del Gran Hermano del villano O’Brien contra la pareja formada por Winston Smith y Julia. Foto Mayra Mope / FIC

Hernán Muleiro

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 5

Guanajuato, Gto., La puesta de teatro 1984, a cargo de la compañía francesa Collectif 8, es moderna porque tiene visuales que amenazan con romper la cuarta pared, pero no necesitaron modificar el libro de George Orwell para que éste fuera actual: su mensaje sobre la degradación de la experiencia humana se encuentra más vigente que nunca, afirmación que fue realizada por lectores en diferentes décadas desde su edición original, en 1949.

La obra es una sesión de tortura del partido del Gran Hermano contra la pareja formada por Winston Smith y Julia, a cargo de O’Brien, disidente reconvertido en villano. Escuchar los electrochoques por las bocinas del Teatro Principal remite a las tácticas deshumanizantes de los agentes de inmigración estadunidenses, la ausencia de cultura como forma de control social remite al programa televisivo Big Brother y la frase del torturador “dos más dos es igual a cinco”, a la era de la posverdad, en la que la avalancha de información lleva a cuestionar sin argumentos las verdades más objetivas, retórica que podría ejemplificarse en el terraplanismo.

Cuando Julia habla sobre la represión sexual como un elemento preprogramado para aumentar la virulencia del odio social, se puede pensar en la energía con la que saltan los católicos conservadores en las marchas contra el aborto.

Winston es interpretado por el actor Damien Remy, Judith Rutkowski hace de Julia y Paulo Correia, de O’ Brien, el Gran Hermano.

La deriva urbana marca casi la única posibilidad de fuga de los protagonistas de salir de la vigilancia total, un viaje a pie hasta las zonas menos controladas en la ciudad. La impureza moral también resulta un alivio para los protagonistas, ya que los aleja de la moralidad del partido dominante.