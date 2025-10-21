▲ Compositoras y orquesta llenaron el domingo pasado el escenario del Teatro Principal de ecos de memoria colectiva. Foto Abraham Goldsmit Karakowsky / FIC

Daniel López Aguilar

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 5

Guanajuato, Gto., Cinco compositoras y una fuerza sonora compartida iluminaron el Teatro Principal el domingo pasado en el Festival Internacional Cervantino (FIC), en una velada que destacó la potencia de la creación femenina.

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA), dirigida por Luis Manuel Sánchez, estrenó cinco obras comisionadas a Melissa Vargas (Sogamoso, Colombia, 1980), Paulina Monteón (Ciudad de México, 1995), Estrella Cabildo (San Rafael, Veracruz, 1995), Sonia Rodríguez (Guanajuato, 1998) y Cecilia Pereyra (Buenos Aires, Argentina, 1977).

Las composiciones abordaron el tema de la migración como materia sonora, convirtiéndose en metáforas y ecos de la memoria colectiva.

El programa, impulsado por la Coordinación Nacional de Música y Ópera en colaboración con el FIC, no fue sólo un ejercicio estético: la orquesta tendió un puente entre continentes y generaciones, y las notas reclamaron un espacio para las voces femeninas que hoy rescriben el mapa musical de América Latina.

La premisa “mujeres proponiendo mujeres” se materializó con claridad y llenó el escenario.

Desde los primeros compases, el público permaneció en tensión; las respiraciones se percibían contenidas. La emoción se reflejaba en los gestos. Los aplausos reconocían tanto la destreza técnica de los intérpretes como el valor de visibilizar las voces de compositoras en un repertorio inédito.

Paulina Monteón abrió la noche con A medio camino…, una elegía sobre trayectos truncados y deseos incumplidos.

Las cuerdas construyeron melodías suspendidas, que reflejaron el tránsito inconcluso y la memoria de quienes no alcanzan su destino. La tensión de la obra se percibió en la emoción silenciosa de los asistentes, conscientes de que la historia humana resonaba en las notas.

Estrella Cabildo trajo Citlalhumi (estrella del cangrejo azul), que enlazó lo marino con lo celeste y lo terrestre con lo imaginario. La pieza reflejó el viaje de esta criatura y resonó como metáfora del desplazamiento humano: fragilidad, persistencia y búsqueda.

Las cuerdas avanzaban con ritmo obstinado y el piano marcaba notas firmes, mientras la música sugería la fragilidad y la fuerza, el fluir del agua y la claridad de la luz.