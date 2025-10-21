▲ “La libertad de expresión no es negociable, pero para transmitir en TikTok he tenido que censurarme. Ese dilema forma parte del proyecto”, reflexionó Orwin en una entrevista días antes del estreno en el Festival Internacional Cervantino. Foto Gabriel Morales

Daniel López Aguilar

Enviado

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 4

Guanajuato, Gto., El teléfono frente a su rostro fue su espejo y su escenario. Louise Orwin apretó el botón de transmisión y, en segundos, la sala se abrió en dos dimensiones: una física y otra digital.

En el primer plano, los asistentes observaban cada movimiento con atención; en el virtual, “más de 53 mil usuarios” presenciaron en TikTok la función en tiempo real y reaccionaron con comentarios, corazones y emoticones flotando en la pantalla.

Así comenzó Famehungry, propuesta con la que la artista británica impactó este domingo al público del Festival Internacional Cervantino al explorar, en el teatro Cervantes, los límites de la exposición y la intimidad, y la tensión que surge del deseo de ser vista frente a la imposibilidad de escapar del algoritmo.

A su lado –aunque en otra latitud– estaba Jax Valentine, joven de 21 años con 80 mil seguidores, su guía en el universo de tendencias de baile, filtros faciales y transmisiones continuas. Orwin –con 37 años y apenas 4 mil seguidores– abordó este nuevo espacio como una actriz que descubre otra forma de presencia.

La pregunta que detonó el eje de la obra fue: “¿cómo puede el arte escénico competir en la era digital?”

En el escenario, los comentarios llegaban desde distintos países y se proyectaban al fondo: “Amazing”, “Qué raro”, “Amo esta energía”, fragmentos de un coro global que incorporaba a los internautas como un personaje más.

La audiencia presencial, compuesta mayormente por adultos mayores y turistas europeos, respondió con curiosidad y entusiasmo. Algunos miraban fijamente, mientras otros sonreían ante la ironía de una mujer que se convierte en influencer para mostrar la soledad que se esconde detrás del brillo de la fama y las redes sociales.

Algunos turistas británicos destacaban la cercanía entre performance y documental; otros valoraban la valentía de una creadora que “plasma la vulnerabilidad en lenguaje”.