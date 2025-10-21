The Independent

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 3

A continuación se muestra un vistazo a otros atracos famosos en todo el mundo.

La Mona Lisa

El Louvre tiene un largo historial de robos e intentos de robo. El más famoso ocurrió en 1911, cuando la Mona Lisa fue sustraída de su marco por Vincenzo Peruggia, antiguo trabajador que se escondió en el museo y salió con la pintura bajo su abrigo.

Fue recuperado dos años después en Florencia; el episodio ayudó a convertir el retrato pintado por Leonardo da Vinci en la obra de arte más conocida del mundo.

Museo Isabella Stewart Gardner

Se ha dicho que fue el mayor robo de arte en la historia de Estados Unidos, pero 35 años después, el hurto de 13 obras del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston sigue sin resolverse.

En la madrugada del 18 de marzo de 1990, dos hombres disfrazados de policías de Boston entraron al museo alegando que respondían a una llamada. Sometieron a dos guardias de seguridad, los ataron con cinta adhesiva y pasaron 81 minutos robando 13 obras de arte, incluyendo obras maestras de Rembrandt, Vermeer, Degas y Manet.

Las autoridades afirman que el botín podría ascender a 500 millones de dólares. Los responsables del museo afirman que su valor es incalculable porque es irremplazable.

Algunas obras, como La tormenta en el mar de Galilea, de Rembrandt, fueron arrancadas de sus marcos. Éstos permanecen vacíos en el museo hasta el día de hoy.

En Alemania

En 2017, ladrones del Museo Bode de Berlín robaron una moneda canadiense de oro macizo de 100 kilogramos conocida como Gran hoja de arce.

Se cree que los sospechosos rompieron una caja protectora y luego lograron sacar la moneda de la vitrina de un museo antes de huir por las vías del tren con su botín en una carretilla. Tras escapar, las autoridades creen que posteriormente cortaron la moneda, valorada en unos 4.33 millones de dólares, y vendieron las piezas.

Tres hombres, incluido un guardia de seguridad del museo, fueron condenados posteriormente.