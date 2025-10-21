El hurto de joyas reavivó el debate en torno a la seguridad en museos de Francia // El presidente Macron prometió que asaltantes serán detenidos
Martes 21 de octubre de 2025, p. 3
París. Sesenta investigadores de la policía intentan dar con los ladrones de joyas reales del Louvre, robo que reavivó el debate sobre la falta de seguridad en los museos de Francia.
Los investigadores trabajan sobre la pista de que un grupo del crimen organizado planeó y ejecutó este asalto, que dio la vuelta al mundo y obligó a cerrar de nuevo el Louvre.
“Lo que es seguro es que hemos fallado”, reconoció en la radio France Inter el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, para quien este hecho proyecta “una imagen muy negativa” del país.
El Louvre, uno de los mayores museos del mundo, recibe cada año 9 millones de visitantes; ayer cerró por segundo día consecutivo tras el robo, indicó uno de sus responsables.
“¿Alguna vez las encontrarán?”
La decepción y la tristeza invadieron a los turistas que desde primera hora de la mañana esperaban su turno para acceder al museo y poder contemplar referentes mundiales del arte como la Mona Lisa o la Venus de Milo.
“Hoy es mi cumpleaños, era mi regalo y hace varios años que quería venir”, explicó, “un poco enfadada”, Elisa Valentino, italiana de 31 años apasionada del arte.
Ante el cierre, los turistas aprovecharon la explanada desierta para tomarse selfis y fotografías con la icónica pirámide de cristal, una de las entradas del museo.
Algunos, como Carol Fuchs, reflexionaban sobre la desaparición de las joyas. “¿Alguna vez las encontrarán? Lo dudo. Creo que ya están muy lejos”, comentó esta turista de Estados Unidos.
Según el ministro del Interior, Laurent Nuñez, fue obra de ladrones “experimentados” y posiblemente “extranjeros”.
Las ocho joyas robadas tienen “un valor patrimonial incalculable”, aseguran las autoridades. Para Alexandre Giquello, presidente de la principal casa de subastas Drouot, el botín será imposible de vender en su estado actual.
Insuficiente seguridad
El asalto del domingo reavivó un debate sobre lo que los críticos dicen que es una seguridad deficiente en los museos en Francia, mucho menos resguardados que los bancos.
De 2019 a 2024, el museo del Louvre “no ha logrado ponerse al día en el despliegue de equipos destinados a garantizar la protección de las obras”, apunta el Tribunal de Cuentas en un informe.
En meses recientes, ladrones han robado piezas en otros museos de Francia.
El ministro del Interior tenía previsto ordenar ayer un refuerzo de seguridad alrededor de las instituciones culturales, según fuentes cercanas.
“¿Hasta dónde llegará la desintegración del Estado?”, denunció en redes sociales Jordan Bardella, líder del opositor partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), para quien se trata de “una humillación insoportable” para Francia.
No es la primera vez que ladrones asaltan el Louvre. En 1911, robaron la Mona Lisa, pero la obra fue recuperada meses más tarde y ahora se exhibe detrás de un vidrio de seguridad.
El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió el domingo en la red social X que se recuperarán “las obras y los autores serán llevados ante la justicia”.