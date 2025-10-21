▲ El ministro del Interior tenía previsto ordenar ayer un refuerzo de seguridad alrededor de las instituciones culturales. Aquí, un policía vigila un acceso al Louvre. Foto Ap

Martes 21 de octubre de 2025, p. 3

París. Sesenta investigadores de la policía intentan dar con los ladrones de joyas reales del Louvre, robo que reavivó el debate sobre la falta de seguridad en los museos de Francia.

Los investigadores trabajan sobre la pista de que un grupo del crimen organizado planeó y ejecutó este asalto, que dio la vuelta al mundo y obligó a cerrar de nuevo el Louvre.

“Lo que es seguro es que hemos fallado”, reconoció en la radio France Inter el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, para quien este hecho proyecta “una imagen muy negativa” del país.

El Louvre, uno de los mayores museos del mundo, recibe cada año 9 millones de visitantes; ayer cerró por segundo día consecutivo tras el robo, indicó uno de sus responsables.

“¿Alguna vez las encontrarán?”

La decepción y la tristeza invadieron a los turistas que desde primera hora de la mañana esperaban su turno para acceder al museo y poder contemplar referentes mundiales del arte como la Mona Lisa o la Venus de Milo.

“Hoy es mi cumpleaños, era mi regalo y hace varios años que quería venir”, explicó, “un poco enfadada”, Elisa Valentino, italiana de 31 años apasionada del arte.

Ante el cierre, los turistas aprovecharon la explanada desierta para tomarse selfis y fotografías con la icónica pirámide de cristal, una de las entradas del museo.

Algunos, como Carol Fuchs, reflexionaban sobre la desaparición de las joyas. “¿Alguna vez las encontrarán? Lo dudo. Creo que ya están muy lejos”, comentó esta turista de Estados Unidos.

Según el ministro del Interior, Laurent Nuñez, fue obra de ladrones “experimentados” y posiblemente “extranjeros”.