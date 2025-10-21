▲ Pingüinos de Humboldt en la reserva nacional Punta San Juan, Ica, Perú. Antes rebosantes de aves, los acantilados del árido sur de Perú están ahora casi desiertos. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 6

El pingüino de Humboldt, que vive en las aguas frías del Pacífico sudamericano, se encuentra ahora “en peligro” en Chile debido a la pérdida de colonias reproductivas y la muerte de ejemplares en redes de pesca, anunció el jueves el gobierno.

Los efectos del cambio climático en las corrientes marinas también han contribuido a mermar el números de estas aves en la costa chilena, informó el Ministerio del Medio Ambiente en un comunicado. Los pingüinos de Humboldt viven en las costas de Chile y Perú. De plumaje negro en el dorso y pecho blanco, miden entre 67 y 72 centímetros y pesan unos 5 kilos.

La disminución, en un número que no fue informado, motivó la reclasificación del estado de conservación de esta especie. Pasó de la categoría “vulnerable” a “en peligro”, según un documento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático.