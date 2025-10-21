Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 6

Madrid. Un implante de retina inalámbrico puede restaurar la visión central en pacientes con degeneración macular asociada con la edad (DMAE) avanzada, según los resultados de un ensayo clínico publicados ayer en el New England Journal of Medicine.

La DMAE atrófica avanzada, también conocida como atrofia geográfica (AG), es la principal causa de ceguera irreversible en adultos mayores y afecta a más de 5 millones de personas en todo el mundo.

El ensayo internacional y multicéntrico fue codirigido por los médicos José-Alain Sahel, director del UPMC Vision Institute (Estados Unidos); Daniel Palanker, profesor de oftalmología en la Universidad de Stanford (Estados Unidos), y Frank Holz, profesor de oftalmología en la Universidad de Bonn (Alemania). También participó en el estudio el Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Francia).

En el estudio, de los 32 participantes que completaron 12 meses de seguimiento, 26 (81 por ciento) lograron mejoras clínicamente significativas en su agudeza visual, y 27 participantes (84 por ciento) informaron usar prótesis de visión en casa para leer números o palabras. En promedio, los participantes mejoraron en 25 letras (aproximadamente cinco líneas) en una tabla optométrica estándar al usar el dispositivo. De los participantes, 81 por ciento obtuvieron 10 o más letras.

“Es la primera vez que un intento de restauración de la visión logra tales resultados en un gran número de pacientes”, afirmó Sahel, autor principal del estudio y director del Departamento de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh.

“Más de 80 por ciento de los pacientes pudieron leer letras y palabras, y algunos incluso leen páginas de un libro. Esto es algo que realmente no podríamos haber imaginado cuando iniciamos este proyecto, junto con Daniel Palanker, hace 15 años”, añadió.

A medida que la DMAE progresa, el centro de la visión se vuelve cada vez más borroso debido al daño irreversible en las células sensibles a la luz en la parte central de la retina. En una retina sana, estas células captan la luz ambiental y la transforman en pulsos eléctricos, que luego se envían a las células nerviosas que recubren la parte posterior del ojo y, finalmente, al cerebro a través del nervio óptico.