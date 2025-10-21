Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 38

Un ciudadano estadunidense, identificado como Michael David N, fue encontrado sin vida dentro de un elevador del hotel Kukun, ubicado en Insurgentes Sur 348, esquina con Chiapas, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los reportes, el hallazgo ocurrió en las primeras horas de la madrugada de ayer, cuando una empleada de seguridad del hotel encontró a la víctima de 27 años en calzoncillos y dio aviso a la gerencia del establecimiento, que a su vez informó a las autoridades correspondientes.

Ante ello, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas acudieron al lugar y diagnosticaron al extranjero sin signos vitales, sin que presentara lesiones visibles. Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron al lugar para recabar indicios e iniciar las investigaciones.