Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 38

Fuerzas locales y federales capturaron a Verónica Morales Soto, La Jefa, presunta lideresa del cártel de Tláhuac y pareja de Luis Felipe Pérez Flores, El Felipillo, hijo del extinto Jesús Pérez Luna, El Ojos, jefe fundador de dicha organización criminal.

Tras implementar diferentes técnicas de investigación, recopilar información y obtener datos de prueba se realizaron dos cateos. Uno en un domicilio localizado en la calle Traviata, colonia Miguel Hidalgo, donde detuvieron a dos hombres de 23 y 42 años de edad, y a una mujer de 41 años; además, aseguraron 109 bolsitas con posible mariguana, 487 dosis con aparente cocaína y 84 de, al parecer, metanfetaminas.

El otro despliegue se realizó en un inmueble de la avenida Porvenir, en el fraccionamiento Las Arboledas, donde fue detenida Verónica Morales, de 31 años de edad, a quien les aseguraron 97 dosis de hierba verde y seca similar a la mariguana, 200 gramos y 53 dosis de posible metanfetamina, 335 envoltorios de una sustancia similar a la cocaína, 97 bolsitas de plástico transparente que contenían posible cocaína en piedra, y un teléfono inteligente.