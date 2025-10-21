Martes 21 de octubre de 2025, p. 37
El parque ecológico de Xochimilco y el museo Chinampaxóchitl se convertirán en escenario para conmemorar el Día de Muertos con distintas actividades, que incluyen ofrendas tradicionales, talleres, proyección de documentales, carrera con disfraces, desfile de catrinas y una muestra gastronómica con platillos inspirados en la zona lacustre.
Las actividades organizadas de manera conjunta con las secretarías de Medio Ambiente y de Cultura de la Ciudad de México comenzarán el sábado 25 de octubre en la plaza principal del parque con un recorrido por las ofrendas tradicionales y diversos talleres que serán amenizados por el ballet folklórico Xochiquetzal, que hará una presentación que resaltará la riqueza cultural y las tradiciones del país.
Noche de carrera
Más tarde, el museo Chinampaxóchitl proyectará el documental Xantolo y el cortometraje de ficción Tlaxochimaco, y por la noche se llevará a cabo la ya tradicional carrera de 5 kilómetros Miquiztli 2025, en su cuarta edición.
En colaboración con el museo, el restaurante Chantico y el mercado alternativo Xochimilco (Max) presentarán una muestra gastronómica con platillos típicos de esta temporada del año.
El jueves 30 de octubre, a las 15 horas, habrá una pasarela de catrinas contemporáneas en la que se mostrarán creaciones únicas inspiradas en la cultura de cada estado de la República Mexicana, con la participación de distintos grupos musicales.