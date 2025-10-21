De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 37

El parque ecológico de Xochimilco y el museo Chinampaxóchitl se convertirán en escenario para conmemorar el Día de Muertos con distintas actividades, que incluyen ofrendas tradicionales, talleres, proyección de documentales, carrera con disfraces, desfile de catrinas y una muestra gastronómica con platillos inspirados en la zona lacustre.

Las actividades organizadas de manera conjunta con las secretarías de Medio Ambiente y de Cultura de la Ciudad de México comenzarán el sábado 25 de octubre en la plaza principal del parque con un recorrido por las ofrendas tradicionales y diversos talleres que serán amenizados por el ballet folklórico Xochiquetzal, que hará una presentación que resaltará la riqueza cultural y las tradiciones del país.