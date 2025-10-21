▲ Piperos señalaron que debido a la falta de líquido en las garzas, apenas logran llenar 44 unidades, cuando antes realizaban hasta 150 viajes diarios. Foto Mara Ximena Pérez

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 37

La tarde de ayer, conductores de pipas de agua bloquearon por más de una hora calzada de Tlalpan y Anillo Periférico Sur, a la altura de la colonia Toriello Guerra, para exigir a las autoridades capitalinas una solución al desabasto en las garzas y la lentitud en el llenado de unidades.

Denunciaron que desde hace dos semanas el flujo de líquido disminuyó drásticamente, luego de que personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) se presentó a “cambiar válvulas” por presuntas órdenes de la demarcación. “Tiene 15 días que vino, pero se echan la bolita diciendo que es la alcaldía, y ésta dice que fueron ellos”, relataron los inconformes.

Un controlador, encargado de otorgar los viajes a cada pipero, señaló que antes podían realizar hasta 150 viajes diarios, pero ahora apenas logran llenar 44 unidades. Explicó que una pipa chica con capacidad de 8 mil litros se llenaba en cuatro minutos, y ahora tarda más de 15 porque “están desviando el agua”, aunque desconocen hacia dónde.

Acusan a la alcaldía

Al mismo tiempo, acusaron a la demarcación de desatender el problema y cancelar desde hace dos meses las tarjetas de control del servicio con las cuales vecinos de distintas colonias solicitan el servicio por tandeo, lo que impide a piperos abastecer a la población. “Antes no se podía negar el agua a nadie, pero ahora lo que hacen es que ante la falta de documentación (actualizada) les quitan el servicio”, apuntaron.