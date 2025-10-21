Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Martes 21 de octubre de 2025, p. 37

Habitantes del pueblo originario de San Pablo Oztotepec, en Milpa Alta, formaron un consejo de gobierno interno para defender su territorio y exigir que la alcaldía escuche a la comunidad.

“El consejo busca ser un órgano incluyente”, explicó Pablo Medina, comunero e integrante del grupo, y añadió que la creación de este colectivo surgió tras el intento del alcalde, Octavio Romero, de supuestamente imponer a Brenda Salazar Orenda como enlace territorial y autoridad tradicional el 13 de julio pasado.

Ante la inconformidad, los pobladores rechazaron el proceso electoral por medio de tres impugnaciones ante las autoridades competentes, por vulnerar sus usos y costumbres.

De acuerdo con Antonio Grifaldo, habitante desde hace medio siglo, el problema también es económico. “Ellos organizan las votaciones y promueven a su candidato para mantener control presupuestal”, señaló.

Explicó que la estrategia la convertiría en empleada de la alcaldía y el presupuesto para proyectos comunitarios terminaría concentrado en la propia administración.

Además del conflicto político, enfrentan el abandono de sus bosques, los cuales son vulnerados por el reordenamiento territorial que promueven la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, así como la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.

Una habitante originaria e integrante del consejo conocida como La Generala –porque sus ancestros lucharon junto al general Zapata–, lleva 30 años defendiendo los montes comunales. Denunció que desde 2010 persiste la tala indiscriminada del bosque de San Pablo y la renta ilegal de hectáreas a los llamados paperos. “Hemos hecho denuncias a Corena y nunca han hecho caso, dijo.