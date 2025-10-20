A

i Weiwei es pintor, escultor y activista social. Severo crítico del gobierno chino y de Donald Trump, vive en Berlín desde 2015. En México su obra se conoció vía el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entonces dirigido por la maestra Graciela de la Torre. Allí realizó su primera exposición en Latinoamérica. La llamó Ai Weiwei: Restablecer memorias. Fue curada por Cuauhtémoc Medina y Virginia Roy y reunió dos proyectos: el primero, Salón ancestral de la familia Wang; y el segundo, una investigación en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normalista de Ayotzinapa.

Pero Weiwei ya había visitado dos veces nuestra frontera norte cuando elaboró el documental Human flow ( Corriente humana), sobre la crisis migratoria/refugiados y estrenado en 2017. Al respecto sostuvo que la política estadunidense es “muy triste, muy indignante, una vuelta atrás en muchos aspectos”. Denunció a Trump por estigmatizar a algunos “grupos de personas calificándolas de terroristas o narcotraficantes”.

En el documental muestra lo perverso del muro que Trump quería construir para impedir el ingreso de indocumentados. En la frontera habló con los migrantes para saber quiénes son, por qué quieren ir “al otro lado”. Sostiene que ambos países “necesitan entenderse”, y en especial el vecino del norte, pues requiere una fuerza laboral indispensable para su agricultura, la industria de la construcción y los servicios, por ejemplo.

Para Weiwei, la crisis de refugiados es humanitaria. Y para probarlo, durante un año él y su equipo de filmación recorrieron 23 países afectados por los flujos de millones de personas que abandonan sus hogares por la guerra, el cambio climático o el sueño y derecho de aspirar a una vida mejor. Durante dos horas de largometraje, Ai Weiwei y su equipo acompañan y escuchan a miles de refugiados y migrantes a través de la ruta de los Balcanes, Calais, la frontera México/Estados Unidos, Líbano, Bangladesh, Jordania, Turquía, Italia, Kenia, Birmania, Afganistán, los campos de refugiados de Grecia y la franja de Gaza.