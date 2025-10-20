E

n 2025, en este momento de peligro en la historia estadunidense, nuestro mensaje es exactamente el mismo: no, presidente Trump, no queremos que usted ni ningún otro rey nos gobierne. Muchas gracias, pero mantendremos nuestra forma democrática de sociedad. No avanzaremos hacia el autoritarismo. En Estados Unidos gobernaremos nosotros, el pueblo.

De manera nunca vista, este experimento democrático se encuentra ahora en peligro.

Está en peligro cuando tenemos un presidente que quiere más y más poder en sus manos, y en las manos de otros oligarcas como él.

Está en peligro cuando tenemos un presidente que afirma que las protestas pacíficas en Portland, Oregon, o en Chicago, Illinois, son una “insurrección”, y convoca al ejército del país. Y luego amenaza con arrestar a los alcaldes y gobernadores que se le resisten.

Está en peligro cuando agentes enmascarados que trabajan para el ICE derriban puertas, arrojan personas al interior de camionetas sin el debido proceso y se las llevan Dios sabe adónde.

Está en peligro cuando tenemos un presidente que demanda e intimida a los medios, que no admite críticas a su persona o sus políticas y que socava la Primera Enmienda de la Constitución: el fundamento mismo de nuestra democracia.

Nuestro país se encuentra en peligro cuando tenemos un presidente que amenaza con arrestar o encarcelar a opositores políticos que están en su contra, como el procurador general del estado de Nueva York, un senador en activo y el gobernador de California.

Está en peligro cuando tenemos un presidente que socava la libertad de pensamiento y disentimiento en nuestras escuelas y universidades, y que ataca a los bufetes jurídicos que se le oponen en tribunales.

Está en peligro cuando tenemos un presidente que amenaza con someter a juicio político a los jueces que emiten veredictos en su contra.

Está en peligro cuando tenemos un presidente que hace caso omiso del Congreso, se niega a gastar dinero que el Congreso asigna y toma dinero de los estados que votaron en su contra.

Está en peligro cuando tenemos un presidente que exige que los estados modifiquen el trazo de sus mapas legislativos para asegurar que los candidatos que él seleccione ganen las elecciones futuras.

Está en peligro cuando tenemos un presidente que de manera ilegal despide a miles de empleados federales aquí en Washington y en todo el país, y rompe convenios sindicales por los que los trabajadores lucharon y vencieron.

Está en peligro cuando tenemos un presidente que viola de manera flagrante la Constitución al aceptar obsequios de líderes extranjeros, entre ellos un avión de 400 millones de dólares de la familia real de Qatar, y luego permite que esa familia construya una instalación de la fuerza aérea en Idaho.

Pero seamos claros: este momento no se trata sólo de la ambición de un hombre, de la corrupción de un hombre o de su desprecio por la Constitución. Se trata de un puñado de los hombres más ricos de la Tierra que, en su insaciable codicia, han secuestrado nuestra economía y nuestro sistema político para enriquecerse a expensas de las familias trabajadoras de todo el país.

Sí, hablo de Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y los otros multimillonarios que estaban sentados detrás de Donald Trump en su toma de posesión: los mismos millonarios que han financiado su campaña, que le han hecho regalos y que han tenido enormes incrementos en su riqueza y poder desde que Trump asumió el cargo.