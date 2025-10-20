H

ace unos domingos, el 5 de octubre, asistí al Zócalo, centro político y espiritual de México, centro de reunión popular en el que todos hemos estamos más de una vez; nos tocó ahora estar frente a Palacio Nacional, del lado de la Catedral, cerca del templete en el que se encontraban los invitados, el gabinete, gobernadores y colaboradores y en medio, el micrófono desde el cual la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, leería su primer Informe de gobierno al cumplir un año de que tomara posesión.

No fue este un informe dirigido exclusivamente a legisladores o a periodistas. Aun cuando muchos de ellos estuvieron presentes; el Informe estuvo dirigido directamente al pueblo que atiborraba la gran plaza, alrededor del asta bandera.

Como los demás ciudadanos, soportamos el sol que a ratos calaba y que a ratos era cubierto por nubes pasajeras, que hacían tolerable el rigor y pudimos fijar mejor la atención a lo que pasaba en el pódium y atender los datos duros del documento y los mensajes políticos que redondeaban la información dura que se nos daba.

De punta a punta, el acto fue emotivo; pero con rasgos propios de una clase de economía política, por la precisión de los conceptos y la riqueza de cifras y datos concretos. Y no sólo del lado de la oradora había que atender y que asimilar, lo mismo sucedía del lado del público; desde las zonas cercanas al pódium hasta los últimos extremos de la amplia plancha de cemento, hubo atención y emoción, alegría y entusiasmo; nadie se retiro antes de tiempo y la multitud que atendía y entendía el significado del momento, estaba alerta y sin necesidad de que guías o dirigentes indicarán o impulsaran su conducta; aplaudía cuando escuchaba algo importante e interrumpía por momentos a la oradora con aplausos y algunos gritos muy justificados de ¡Presidenta! ¡Presidenta!.

Hubo comunión entre oradora y quienes la escuchábamos y entendíamos; se trató, como con énfasis justificado se dijo expresamente, de una transformación trascendente en la historia de México, la cuarta, que avanza a pesar de obstáculos y dificultades.

Un tema destacado fue el de la rendición de cuentas por el primer año de gobierno; quedó claro, se enfatizó, que la administración del segundo gobierno de la 4T se apega a la conocida definición de democracia, según el cual, tenemos un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. No era necesario mencionar que como en el primer gobierno, en este, se continúan persiguiendo los objetivos de justicia social, igualdad y respeto a la dignidad y garantía de derechos a los ciudadanos.