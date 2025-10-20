César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 20

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) afirmó que con la reforma a la Ley General de Aguas, la institución no desaparecerá, por el contrario, fortalece su papel institucional y técnico. En un comunicado reiteró que la iniciativa tiene tres propósitos fundamentales:

1. Fortalecer y garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento mediante una distribución clara de competencias entre los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal–, asegurando el consumo personal y doméstico; así como el impulso a la profesionalización de los organismos operadores.

2. Recuperar la rectoría del Estado en la gestión del agua, con el fin de garantizar la seguridad hídrica de las generaciones presentes y futuras, y 3. Ordenar el régimen de concesiones, para asegurar una distribución equitativa de los recursos hídricos, brindar certeza jurídica, evitar el acaparamiento y sancionar los actos de abuso, ilegalidad y corrupción en el manejo del líquido.

La institución apuntó que con la emisión de dicha reforma, todos los usuarios que tienen un título vigente conservarán los derechos que les fueron concesionados. Señaló que “ninguna ley es retroactiva”. Además, se conserva la regla de que las prórrogas de los títulos de concesión se otorguen hasta por el mismo tiempo y características.

Asimismo, no se promueve la especulación ni la expropiación de títulos de concesión; en cambio, explicó que se busca dar certeza jurídica y consolidar el compromiso del Estado en la gestión de las aguas nacionales.