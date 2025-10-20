César Arellano García

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 19

En los primeros ocho meses del año, el ingreso a México por avión de residentes en Perú disminuyó casi 54 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En mayo de 2024, el gobierno federal suspendió de manera temporal la exención de visas para personas de ese país. Argumentó que la medida se debió a que identificó “un incremento sustancial” de peruanos que ingresaban al territorio nacional con la finalidad de realizar acciones distintas a las permitidas por la condición de estancia de visitante sin permiso para llevar a cabo actividades remuneradas.

De acuerdo con la plataforma Datur, de enero a agosto de 2025, el arribo de peruanos a territorio nacional por avión fue de 48 mil 481, mientras que hace un año se registraron 105 mil 265 viajeros de esa nacionalidad.

Sin embargo, las cifras refieren que en agosto pasado llegaron al país vía aérea 6 mil 474 residentes de Perú, 1.5 por ciento más de los 6 mil 376 que lo hicieron en el mismo mes de 2024.

Hace año y medio, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que las personas de ese país con pasaportes ordinarios tenían que tramitar una visa para visitar México, ya que la medida provisional contribuye a que quienes son originarios de esa nación no pongan en riesgo su vida, salud o respeto de sus derechos humanos.