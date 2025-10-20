Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 19

Durante 2023, el consumo latino en Estados Unidos alcanzó 2.7 billones de dólares. Entre 2010 y dicho año, el poder de compra de esa comunidad es el que más ha crecido en la economía del vecino del norte, donde generaron además casi 15 de cada 100 dólares del producto interno bruto (PIB).

Un informe elaborado por el Centro de Estudios de la Salud y la Cultura Latina de la Universidad de California en Los Ángeles y por el Centro de Investigación y Pronóstico Económico de la Universidad Luterana de California (Cal Lutheran) revela que en ese periodo, el consumo real de los latinos en Estados Unidos aumentó 2.6 veces más rápido que el de los no latinos, impulsado por el acelerado incremento de sus ingresos.

El estudio indica que los latinos en ese país representan un mercado de compras 20 por ciento mayor que la economía de Italia y 24 por ciento más alto que la de Brasil.

Durante esos 13 años, sus ingresos salariales reales crecieron 2.9 veces más rápido: mientras los de la comunidad no latina aumentaron 21.4 por ciento, los de los latinos alcanzaron un alza de 61.5 por ciento.

Las cifras muestran que en 2023, el PIB de Estados Unidos sumó 27.7 billones de dólares, de los cuales 4.1 billones corresponde a latinos, cifra equivalente a 14.8 por ciento del total.

Motor del crecimiento

“Estos patrones subrayan que los latinos son motor del crecimiento económico de Estados Unidos”, enfatizan los autores del reporte, titulado El PIB latino de USA 2025, el cual se realiza anualmente.