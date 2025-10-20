Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 16

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realiza hoy, por primera vez en su historia, una audiencia pública con grupos sociales, en la que los ministros escucharán a personas con discapacidad antes de resolver la acción de inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán.

El proyecto, elaborado por la ministra Lenia Batres, propone modificar el criterio que la Corte ha sostenido durante la década reciente, el cual invalidaba automáticamente leyes que no hubieran sido consultadas previamente con personas con discapacidad. Sin embargo, integrantes de organizaciones sociales que participarán en la audiencia advirtieron a La Jornada que, de aprobarse tal modificación, se restringirían sus derechos, ya que se permitiría que las comisiones de derechos humanos actúen únicamente a petición directa de una persona con discapacidad.

Marco Polo López Santos, representante en Oaxaca del Movimiento de Personas con Discapacidad, señaló que la propuesta limita las facultades constitucionales de las comisiones de Derechos Humanos, establecidas en el artículo 105, y reduce la garantía a la consulta a un trámite formal, cuando en realidad –aseguró– “es un derecho sustantivo que afecta directamente la vida y los derechos de las personas con discapacidad.

“De aprobarse un cambio de criterio de esta naturaleza, estaríamos perdiendo la garantía de que cuando se crea una ley sin consulta previa, ésta sea invalidada automáticamente por la Corte. Por ello, las comisiones de Derechos Humanos, tanto las estatales como la nacional, deben mantener su facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad por sí mismas”, subrayó.