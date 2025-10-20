Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 8

El Senado analizará esta semana los proyectos de decreto que forman parte del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2026. PAN y PRI se manifestaron en contra de las propuestas, pues consideraron que se han creado nuevos esquemas impositivos con el falso argumento de seguridad, prevención social y preservación de la salud, que pegarán directamente en el bolsillo de la población.

La presidenta de la Cámara alta, Laura Itzel Castillo, señaló que hace unos días llegaron de San Lázaro las minutas de reforma al Código Fiscal de la Federación y a las leyes Federal de Derechos y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las cuales fueron turnadas de manera directa a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos para su dictaminación.

Estimó que será esta semana cuando se analicen y, en su caso, se aprueben, al puntualizar en un mensaje en redes sociales que está en espera de que la cámara colegisladora le envíe la minuta sobre la Ley de Ingresos de 2026, a fin de que se desahogue en el pleno.

El coordinador de los senadores priístas, Manuel Añorve, sostuvo que el gobierno federal se encuentra desesperado porque no cuenta con los recursos suficientes para el próximo año y busca sacarlos a toda costa, aun en contra de su promesa de campaña de no aumentar ni crear nuevos gravámenes.