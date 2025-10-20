Jessica Xantomila

Enviada

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 8

Pekín. La integración social y laboral de las personas con discapacidad en China –alrededor de 6 por ciento de su población, que asciende a mil 400 millones de habitantes– se lleva a cabo entre la innovación, con el desarrollo de dispositivos inteligentes que les permiten tener una vida con menos dificultades, y el impulso de políticas públicas para garantizar su acceso a la educación y el empleo. En dos años, por ejemplo, en el país se generaron más de 1.65 millones de nuevos trabajos para este sector, según datos oficiales.

Aunque para muchas de estas personas la tecnología más avanzada aún no es plenamente accesible por su costo –en algunos casos es de más de 50 mil yuanes (alrededor de 129 mil pesos)–, en el gigante asiático hay perros robots inteligentes para guiar a quienes padecen discapacidad visual. Estas máquinas cuentan con sensores y cámaras para detectar los obstáculos e igualmente sirven de compañía y apoyo en la vida cotidiana.

Para quienes tienen problemas auditivos, hay lentes que en las micas proyectan la transcripción de lo que dice el interlocutor y pueden traducir los mensajes a más de 100 idiomas en cuestión de minutos, en tanto que para la deficiencia visual existen máquinas que traducen lo que escuchan al sistema braille.

Entre las tecnologías biónicas destinadas a rehabilitación se han fabricado asistentes inteligentes para caminar con cables y soportes de rodillas con sensores de alta precisión, así como algoritmos de inteligencia artificial que predicen la intención de movimiento.

Estas innovaciones se exhiben en el Centro de Servicio para las Personas con Discapacidad de Pekín, en el distrito de Fengtai, el cual cuenta con más de 60 tipos de productos avanzados de asistencia tecnológica nacional e internacional. Entre éstos también están los lentes de realidad virtual que ayudan a la rehabilitación de quienes sufrieron problemas cerebrales, sean adultos o niños, al mostrar juegos y diversos escenarios que los estimulan a moverse, hacer ejercicios de memoria y concentración.