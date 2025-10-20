Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 6

Los casos de covid-19 han bajado de manera significativa en México. En la temporada invernal 2024-2025, cuando se aplicó la vacuna cubana Abdala en el sector público, el número de enfermos disminuyó 30 por ciento, mientras que los fallecimientos, 62 por ciento, respecto al periodo anterior (2023-2024).

Para este año, la Secretaría de Salud (Ssa) decidió buscar las mejores actualizaciones del biológico. Con ese objetivo, David Kershenobich, titular de la dependencia, encabezó las negociaciones con los laboratorios Pfizer y Moderna.

Ambas empresas fabrican la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, causante del covid-19, con la plataforma de ARN mensajero, y como resultado de las negociaciones, aceptaron igualar sus precios y garantizar el abasto de 11 millones de dosis, de acuerdo con información de la Ssa. La medida se tomó con la finalidad de impulsar la cultura de la vacunación en el país.

Patria sigue en suspenso

Sobre la prometida vacuna mexicana Patria desde hace varios años, los datos de la Ssa indican que aunque concluyó el desarrollo del biológico con buenos resultados para prevenir los cuadros graves de la infección de covid-19, el laboratorio farmacéutico Avimex no ha logrado concluir los trámites para obtener la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para iniciar la fabricación.