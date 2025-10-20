Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 6

La ventilación mecánica invasiva es una herramienta indispensable para salvar vidas de personas en condiciones críticas. Siete de cada 10 sobreviven si tienen acceso a estos equipos, mientras que 95 por ciento de quienes no los utilizan o los rechazan, mueren, asegura información del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), centro nacional de referencia, y durante la pandemia de covid-19, convertido en la mayor terapia intensiva del país y América Latina.

Especialistas del nosocomio reconocieron que ha habido casos de personas que logran sobrevivir sin el ventilador –aunque lo necesitaban–, pero cuando eso pasa, quedan con daño pulmonar severo, muy probablemente con un tanque de oxígeno al que deben seguir conectados por largo tiempo o de por vida.

Durante la pandemia de covid-19, en el INER fueron atendidos más de 20 mil pacientes, de los cuales alrededor de 7 mil tuvieron ventilación mecánica, es decir, estuvieron intubados, y 65 por ciento sobrevivieron. Este resultado es comparable con el obtenido en cualquiera de los mejores hospitales del mundo, aseguraron especialistas del INER.

Advirtieron sobre la necesidad de que la población conozca las herramientas con que se cuenta en el país para hacer frente a padecimientos que llevan a una falla respiratoria grave para la cual la última opción es la ventilación mecánica.

Recordaron aquellos días de la pandemia que rebasaron la capacidad de atención médica en todo el mundo. “Hubo escasez de todo, incluidos los ventiladores”. Los grandes fabricantes reservaron su producción para sus propios países y el resto del mundo “tuvo que buscar los equipos donde los hubiera”. Fue una emergencia sanitaria mundial.