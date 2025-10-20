De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 4

La Fundación IMSS realizó ayer la cuarta Carrera con Causa Mi Lucha es Rosa para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Más de 5 mil personas participaron en tres categorías: 10 y 5 kilómetros y la caminata recreativa de tres kilómetros.

El objetivo fue fomentar hábitos saludables de vida mediante la activación física, así como sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir el tumor mamario, el cual es la principal causa de muerte de mujeres por cáncer.

Ana Lía García, directora general de la Fundación IMSS, informó que con los donativos recaudados se comprará un ultrasonógrafo que se destinará a la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama del IMSS en Tláhuac.

La funcionaria reconoció el apoyo del Instituto Natura y de Avon para la realización de la actividad deportiva. El director general de los dos corporativos, Francisco Demesa Rodríguez, afirmó que están presentes “en esta lucha rosa por todas estas mujeres que dan la batalla todos los días, por las que la han ganado y por las que nos inspiran todos los días a seguir”.