ilbidos, abucheos y un estadio a medio llenar, fue la respuesta de la afición tapatía ante los altos precios de boletos y el pobre espectáculo en el partido del martes, donde el Tri no pasó del empate frente a Ecuador. Minutos antes del pitazo final muchos aficionados se encaminaron decepcionados hacia las salidas del estadio Akron, tras contemplar a un Tricolor con ánimo de sacudirse la humillación sufrida días antes a manos de Colombia, pero carente de recursos. En efecto, hubo mejoría en actitud, desbordada vehemencia; no obstante, faltaron variantes y fallaron en el tiro a gol… Los amistosos de noviembre serán ante Uruguay en Torreón y contra Paraguay en San Antonio, Texas… La promesa es más de lo mismo.

Da la impresión de que Javier Vasco Aguirre está rodeado de aplaudidores, sus presuntos jefes Duilio Davino, Mikel Arriola e Ivar Sisniega son figuras opacas de rango inferior, le rinden pleitesía y están muy lejos de exigirle; todo lo contrario: “me pasaron una lista de resultados (derrotas) abultados en procesos anteriores…”, mencionó Aguirre en rueda de prensa, para destacar que otros estrategas también sufrieron duros traspiés en sus rutas mundialistas, como Bora Milutinovic, Miguel Mejía Barón, etcétera. Es decir, esos personajes se desviven por acercarle pretextos y darle apapachos… Que el equipo haga pues lo que pueda en su preparación a contrarreloj hacia la Copa del Mundo 2026, en tanto, la gente no oculta su hartazgo y dará la espalda a lo que no le plazca.

A fin de cuentas Aguirre ya conoce la fórmula del bombero, consiste en implantar en el Tri la columna vertebral de uno o dos de los mejores equipos de la Liga y lanzarla al ruedo tras someterla a un vibrante y épico discurso motivador. Así le hizo en 2001, cuando Cruz Azul tuvo una gran participación en la Copa Libertadores, el Vasco enfundó la playera verde a varios cementeros para encarar la eliminatoria hacia Corea-Japón… Los federativos están peor; quieren resolver el entuerto con el plan aprobado en mayo, cuando se acordó que el Clausura 2026 no tendrá Play-in y la liguilla se jugará sin seleccionados, pero que nadie espere milagros… Al respetable no le queda más que aguardar el evento con ánimo de divertirse por sí mismo… cualquier nota buena será ganancia.