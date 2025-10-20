Señales de hartazgo hacia el Tri
ilbidos, abucheos y un estadio a medio llenar, fue la respuesta de la afición tapatía ante los altos precios de boletos y el pobre espectáculo en el partido del martes, donde el Tri no pasó del empate frente a Ecuador. Minutos antes del pitazo final muchos aficionados se encaminaron decepcionados hacia las salidas del estadio Akron, tras contemplar a un Tricolor con ánimo de sacudirse la humillación sufrida días antes a manos de Colombia, pero carente de recursos. En efecto, hubo mejoría en actitud, desbordada vehemencia; no obstante, faltaron variantes y fallaron en el tiro a gol… Los amistosos de noviembre serán ante Uruguay en Torreón y contra Paraguay en San Antonio, Texas… La promesa es más de lo mismo.
Da la impresión de que Javier Vasco Aguirre está rodeado de aplaudidores, sus presuntos jefes Duilio Davino, Mikel Arriola e Ivar Sisniega son figuras opacas de rango inferior, le rinden pleitesía y están muy lejos de exigirle; todo lo contrario: “me pasaron una lista de resultados (derrotas) abultados en procesos anteriores…”, mencionó Aguirre en rueda de prensa, para destacar que otros estrategas también sufrieron duros traspiés en sus rutas mundialistas, como Bora Milutinovic, Miguel Mejía Barón, etcétera. Es decir, esos personajes se desviven por acercarle pretextos y darle apapachos… Que el equipo haga pues lo que pueda en su preparación a contrarreloj hacia la Copa del Mundo 2026, en tanto, la gente no oculta su hartazgo y dará la espalda a lo que no le plazca.
A fin de cuentas Aguirre ya conoce la fórmula del bombero, consiste en implantar en el Tri la columna vertebral de uno o dos de los mejores equipos de la Liga y lanzarla al ruedo tras someterla a un vibrante y épico discurso motivador. Así le hizo en 2001, cuando Cruz Azul tuvo una gran participación en la Copa Libertadores, el Vasco enfundó la playera verde a varios cementeros para encarar la eliminatoria hacia Corea-Japón… Los federativos están peor; quieren resolver el entuerto con el plan aprobado en mayo, cuando se acordó que el Clausura 2026 no tendrá Play-in y la liguilla se jugará sin seleccionados, pero que nadie espere milagros… Al respetable no le queda más que aguardar el evento con ánimo de divertirse por sí mismo… cualquier nota buena será ganancia.
Viene una semana de doble jornada, crucial para dilucidar a los equipos que tendrán pase directo a cuartos de final. Pocas sorpresas se esperan y una podría ser Chivas, que suman cuatro victorias al hilo, tendrán otra opción para continuar escalando con los deprimidos Gallos Blancos, enseguida enfrentarán un cierre complicado que los puede bajar de la nube. Luego de un mal inicio de certamen, el Guadalajara ha repuntado, aunque sólo aspira al llamado Play-in. Así que su meta principal es consolidar a varios jugadores interesantes… Toluca luce arrollador y sólido en la cima, no obstante, va a Tijuana, una cancha difícil. La Máquina, con la moral en alto tras imponerse en el clásico joven sin los castigados Kevin Mier y Willer Ditta, visita a Necaxa.
América se desquitará con el colero Puebla, mientras que los Rayados, pese a tener una gran plantilla con la nómina más alta, no deslumbran a nadie. Lograron un desangelado empate frente a los Pumas y están forzados a apretar el paso en Ciudad Juárez. El timonel Doménec Torrent enloqueció y se ganó la expulsión por enfrascarse en pleito contra la banca auriazul, también intercambió insultos con el público… Entre los que ya no aspiran a nada destaca el Querétaro, cuyo nuevo dueño contrató a un par de ecuatorianos que no le han funcionado, otro que se desplomó es el León, donde Ignacio Ambriz arrancó una nueva etapa con derrotas.
Grupo Pachuca ya no invierte en sus plantillas. El León se desplomó, los Tuzos no sobresalen y total que ni aquí ni del otro lado del océano, porque el Real Oviedo, su equipo de la Liga española, ya sin Veljko Paunovic entró en zona de descenso, a pesar de que la cúpula le quitó al León a Federico Viñas y al Pachuca a Salomón Rondón para reforzar al consentido, pero ni así, y es que Jesús Martínez no apostó fuerte –recibió abucheos cuando su imagen aparecía en la pantalla gigante en el partido ante el Español–, tiene el plantel de menor valor y corre el riesgo de apagar la fiesta cuando apenas había comenzado.