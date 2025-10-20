D

urante las últimas semanas, según me cuentan algunos enterados, Acción Nacional ha seguido perdiendo seguidores y se le ha declarado un organismo en proceso de extinción.

El problema en esa derecha es de tal tamaño que sus dueños decidieron ir a un encuentro, casi con carácter de urgente, para redefinir su quehacer en la política nacional, y nos van salir con la cantaleta de que se han alejado de la derecha ultra.

Se equivocan, y eso lo sabe todo el mundo. El PAN tal vez nunca, cuando menos no abiertamente, ha sido un partido de ultraderecha, nadie los acusó de eso. El rechazo de la población a los azules, entonces, no va por el lado de su supuesto quehacer político.

Se les acusa de ladrones, de hacer del servicio público un servicio personal, de engañar a la población, de discriminar a ciertos grupos sociales, pero nadie les ha pedido que no vayan por el camino de los ultras de derecha, sólo les han pedido que dejen de robar.

Y la verdad, para el panismo, eso parece un imposible, no está en la agenda. Aprovechar un poco o todo el poder es, para ellos, una obligación que les demanda crear beneficios para quienes pueden retribuirles algún bien que se refleje en sus cuentas bancarias, nada más.

Por eso el anuncio de su reunión no causó mayores expectativas; lo que llamó la atención fue el anuncio de su posible alianza con Movimiento Ciudadano, jabón con el que pretendían lavarse la cara, o en sus palabras: alejarse de la ultraderecha.

Sin que aún no se decida nada, porque los partidos políticos ahora son como los toros de lidia, no tienen palabra de honor, ya se han levantado voces, dentro de MC que rechazan abiertamente la posibilidad de una alianza.

Dentro de ese partido se dice que la experiencia marca el camino y que lo sucedido con el PRD –por más diferente que parezca–, y con el mismo PRI, advierte que esas alianzas terminan mal, cuando menos para las organizaciones, aunque los dirigentes azules se hinchen.