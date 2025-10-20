D

esatado, el pirata Donald Trump ha declarado la guerra al mundo y se cree con el derecho de hacer y deshacer a su antojo sin importarle las consecuencias políticas, económicas y sociales de su proceder, sin olvidar que sólo un electorado igualmente insano le dio el triunfo en dos ocasiones no consecutivas, pero igualmente destructivas. Sin embargo, parece que el grueso de la sociedad estadunidense comienza a reaccionar ante el impúdico proceder de este demencial personaje.

La Jornada nos ilustra: “millones de personas se congregaron de costa a costa de Estados Unidos para participar en las más de 2 mil 600 movilizaciones organizadas en los 50 estados del país, convocadas por el movimiento No Kings (No a los reyes) para denunciar el autoritarismo de Trump y en rechazo a las políticas de migración, educación y seguridad impuestas por su administración. Aliados del jefe de la Casa Blanca calificaron las protestas de ‘manifestaciones de odio’ al país. ‘Nada es más patriótico que protestar’, se podía leer en algunos carteles mostrados durante las marchas que tuvieron lugar en medio de un cierre gubernamental que lleva 18 días y que no tiene un final a la vista”.

Algo más: “alrededor de 7 millones de personas participaron ayer en la jornada de protesta, de acuerdo con los organizadores, convirtiendo a ésta en la ola de manifestaciones con más asistentes en un solo día en la historia reciente de Estados Unidos. La anterior gran convocatoria fue la primera manifestación de No a los reyes, en junio pasado, con 5 millones de asistentes, según sus líderes. Otra gran jornada de este siglo fue la Marcha de las Mujeres, que tuvo entre 3.3 y 5.6 millones de concurrentes en 2017, organizada contra las políticas misóginas de Trump en su primer gobierno. El movimiento No a los reyes está integrado por cientos de organizaciones de activistas nacionales y locales unidos que se oponen a lo que consideran el autoritarismo monárquico de Trump y reivindican que el poder en Estados Unidos, en última instancia, reside en la ciudadanía”.

La reacción de los ciudadanos estadunidenses toma forma, impulso y fuerza, porque las oscuras decisiones internas del imperial Trump comienzan a dañar sus libertades y derechos, pero parece que tardíamente registran que la agresión del magnate y su sistemática violación del derecho internacional han sido permanentes desde su primera estancia en la Casa Blanca, durante la cual su política exterior agredió a todas las naciones, excepto a su genocida favorito con sede en Tel Aviv (sea cual sea su cabeza visible). No es sorpresa, pues, que en su segundo periodo proceda, tal vez con mayor brío gansteril, igual que pocos años atrás, con el consecuente desplome de su índice de aprobación.