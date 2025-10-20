▲ La presidenta Claudia Sheinbaum visitó Pantepec, Puebla, uno de los municipios afectados por las lluvias en el la Sierra Norte, acompañada del gobernador Alejandro Armenta, de quien destacó: “Desde el primer momento hemos estado trabajando con el mandatario que, la verdad, ha estado al pie del cañón”. Foto Presidencia

n un drástico reconocimiento de insuficiencia e intrascendencia, armados de ínfimas hechuras de mercadotecnia (un logotipo mal hecho, discursos de bisutería) y deseosos de aparentar “cambios” y “modernidad”, los actuales dueños inmobiliarios de lo que queda del Partido Acción Nacional decidieron escenificar algo mal llamado “relanzamiento”.

No tienen líderes carismáticos ni eficaces (el presidente formal del comité nacional, Jorge Romero, carece de profundidad ideológica y visión estratégica) ni han logrado hacer planteamientos que los pinten ante el electorado como un intento de cambio real.

Son los mismos, los que desde la recaudación inmobiliaria en la Benito Juárez se apropiaron de la estafeta ya lánguida que dejaba Marko Cortés; los mismos, pero ahora con la carga de los derrotados recientes que pretenden seguir montados en lo que fue el partido blanquiazul (Xóchitl Gálvez, el estrepitoso fracaso de 2024; Claudio X. González, el creador eterno de membretes fallidos).

La novedad mediática de este relanzamiento fofo está en el manoseo de la alianza sostenida con otro fideicomiso de liquidación partidista, el Revolucionario Institucional (PRI), es decir, lo que queda de éste. Para efectos de crear suspenso, se hizo circular antes del sábado “relanzado” que no habría más alianzas con el susodicho PRI, pero a la hora del discurso oficial el dirigente Romero pareciera haber recibido instrucciones en contrario a través de su reloj inteligente al que prestaba más atención que a su propio discurso “histórico”. Aunque muchos panistas esperan deshacerse del PRI, los panistas no habrán de ser “ingenuos”, presumió Romero, ha de suponerse que por ser muy astuto.

Mediante un mensaje grabado estuvo presente en el Frontón México el paladín de la defensa de las instituciones electorales sin ambiciones partidistas, Lorenzo Córdova, ex presidente del INE que ha vuelto a dejar asomar las filias con el conservadurismo: a confesión mediante videollamada, relevo de pruebas. Otras palabras a larga distancia fueron enviadas por José María Aznar, ex presidente derechista de España: a confesión de Partido Popular, relevo de pruebas. En vivo, eso sí, otro emblema de lo nuevo en el PAN ha sido Enrique de la Madrid, quien fue priísta como su padre, que ejerció la Presidencia de la República de manera tenue, grisácea, para dar paso al torbellino neoliberal de Carlos Salinas de Gortari.