I

mposible esperar que el presidente Donald Trump no reaccionara a las protestas que recorrieron las calles de ciudades de Estados Unidos con la divisa No Kings, no queremos reyes. Fue un multitudinario rechazo ciudadano a diversas medidas presidenciales que se consideran una amenaza para la democracia. Reunieron a jóvenes y adultos, mujeres y hombres, familias enteras. Las demostraciones fueron pacíficas, sin incidentes. Trump nunca deja de sorprender, pero esta ocasión rebasó los límites. Subió a su red social un video desarrollado con inteligencia artificial en el que aparece piloteando un helicóptero de combate, con corona de rey y desde las alturas lanza toneladas de caca (literalmente) sobre los manifestantes. Por otro lado, el gobierno permanece cerrado desde el primer día de octubre.

El divorcio

Algunos de los personajes históricos del PAN no concurrieron al acto de su segundo debut en el que anunció su divorcio del PRI y Alito Moreno, incluso estuvieron ausentes sus dos ex presidentes de la República. Aparentemente a Vicente Fox no lo invitaron por su desorden mental e ideológico, en la pasada campaña electoral sus declaraciones sobre el apoyo gubernamental a la gente necesitada (“trabajen, güevones”) les quitó muchos votos. Tampoco acudió Felipe Calderón, lo consideran un traidor, quiso crear un nuevo partido, pero no reunió el número de afiliaciones que marca la ley y, además, amaneció ligeramente “indispuesto”. El otro ausente, por razones obvias, fue el personaje azul más conocido internacionalmente, Genaro García Luna. En cambio, sí se dejó ver Enrique de la Madrid, frustrado aspirante presidencial que arrastra a cuestas ser hijo del mandatario priísta Miguel de la Madrid, el mayor devaluador del peso en tiempos recientes. El PAN presentó su nuevo logotipo, pero llamó más la atención Xóchitl Gálvez: bajó 18 kilos de peso con dieta y ejercicio. Va por 10 más.

Nacido para perder

El estratega de todas las derrotas de la oposición vuelve por otra. Claudio X. González está promoviendo una nueva iniciativa que ha titulado Salvemos a la democracia. Él fue el creador de la candidatura de Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República con resultados desastrosos para los entonces aliados PAN, PRI y PRD. Los Chuchos hasta perdieron el registro de su changarro en el INE. El pueblo fue muy inteligente y efectivamente salvó a la democracia dándole 36 millones de votos a Claudia Sheinbaum. Claudio (con O) va por otra aporreada, es un junior de 62 años que sigue tirando el dinero del papá y algunas empresas que lo apoyan a pesar de sus fracasos.