Opina sobre el futuro de Bolivia tras la victoria de Paz Pereira

E

l triunfo electoral de Rodrigo Paz Pereira, con 54.58 por ciento de la votación, le permite ser el próximo presidente de Bolivia por cinco años. El espectro político del país andino no será nada halagador para los sectores sociales que por 20 años apoyaron el poder presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Sin embargo, no habrá gran temor en la población indígena para que continúe vigente la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Al no tener mayoría en el Senado ni en la Cámara de Diputados, Paz Pereira tendrá que negociar la gobernanza con las fuerzas del MAS en el Congreso para no erradicar de tajo las políticas de bienestar social para las amplias comunidades del campo que permitieron a Bolivia ser uno de los países promotores del progresismo en América Latina.

La llegada de Paz Pereira al Ejecutivo será compleja, pues tendrá que lidiar con una crisis económica, inflación de 23 por ciento, pérdida en el valor de la moneda y escasez de reservas internacionales. El próximo gobierno no tardará en anunciar un ajuste fiscal y un recorte al gasto público, empero estará por verse si el demócrata cristiano Paz Pereira, en su lógica de reformista moderado de “capitalismo para todos”, dará paso a la inversión extranjera en el gas y el litio y apertura irrestricta a la importación de combustible.

Afortunadamente, los resultados de los pasados comicios llevaron a que Bolivia no ingresara al club de los neoliberales cercanos a la óptica estadunidense y que, no sin problemas, están gobernando en Argentina, El Salvador y Ecuador.

Mario Trujillo Bolio, historiador

Acerca de Rimbaud y el mar Caribe

Han pasado 171 años y el barco aún navega con su “trigo de Flandes y su algodón inglés”.

¿Irá al frente el poeta calibrando el Caribe, hoy con barcas extrañas, que lanzan a mansalva sus disparos directos? ¿Dónde se hallan los grandes juristas, los internacionalistas, la Corte muy jurídica que tiene la ONU para arrancar las aguas que controla el tirano? Arthur Rimbaud nació el 20 de octubre de 1854 y era muy joven cuando escribió El barco ebrio, la nave que en persona va describiendo mares entonces, y ahora, con un Caribe armado, “en las noches sin fondo donde exiliado duermes” y en las aguas poéticas “el alba es lastimosa, toda luna es atroz y todo sol amargo”. Dicen que Rimbaud dejó la poesía, aunque para otros la poesía nunca se abandona, y se fue de Francia, el país que lo menciona como su poeta nacional, a otros confines y al regresar murió a los 37 años.

Tere Gil

Demanda enfoque preventivo en contingencias de clima

Frente a los impactos de fenómenos hidrometeorológicos extremos en nuestro país y que con toda certeza continuarán presentándose en el futuro, pero sin saber cuándo, es urgente que las personas que habitan regiones vulnerables y expuestas conozcan la situación de riesgo en que viven, así como que exijan el nombramiento de autoridades competentes en los ámbitos nacional, estatal y municipal de protección civil y de prevención de desastres, con el objeto de que se establezcan medidas preventivas más que reactivas ante dichos impactos.