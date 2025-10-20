▲ Talibanes caminan entre los restos de viviendas y vehículos en el distrito de Spin Boldak, perteneciente a la provincia de Kandahar, tras los bombardeos de fuerzas paquistaníes la semana pasada. Foto Afp

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 31

Islamabad. Afganistán y Pakistán, que han estado envueltos en enfrentamientos con decenas de muertos y cientos de heridos, se comprometieron ayer a respetar un alto el fuego que negociaron en Qatar, que junto con Turquía actuó de mediador. La tregua entró en vigor de inmediato y pretende pausar las hostilidades.

La violencia ha escalado entre los vecinos desde principios de este mes, con cada uno afirmando que respondían a la agresión del otro. Afganistán niega albergar milicianos que atacan las áreas fronterizas.

Pakistán lidia con un aumento de los embates armados desde 2021, cuando los talibanes tomaron el control de Afganistán y regresaron al poder.

El portavoz principal del gobierno talibán, Zabihula Mujahid, dio una respuesta positiva al resultado de las conversaciones del día anterior en la capital catarí, Doha, y afirmó que ambos países formaron un acuerdo bilateral.

“Se ha decidido que ningún país emprenderá acciones hostiles contra el otro ni apoyará a grupos que realicen ataques contra Pakistán. Ambas partes se abstendrán de atacar a las fuerzas de seguridad, civiles o infraestructura crítica del otro”, señaló.

Se establecerá un mecanismo en el futuro “bajo la mediación de países intermediarios” para revisar las reclamaciones bilaterales y asegurar la implementación efectiva de este acuerdo.

Más tarde, durante una conferencia de prensa en línea, el ministro de Defensa, Muhammad Yaqoob, dijo que las conversaciones en Doha duraron 13 horas, mientras su homólogo paquistaní, Khawaja Asif, confirmó el acuerdo en la red social X.