▲ Cheng Li-wun, luego de anunciarse su victoria el sábado para dirigir al KMT, principal partido opositor de Taiwán, proclive a estrechar relaciones con China. Foto Ap

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 31

Pekín. El presidente chino, Xi Jinping, pidió ayer esfuerzos para avanzar en la “reunificación”, en un mensaje de felicitación a la nueva líder del principal partido de la oposición en Taiwán, cuya elección tuvo lugar entre acusaciones de injerencia de Pekín.

La ex legisladora Cheng Li-wun, de 55 años, quien asumirá el liderazgo del partido Kuomintang (KMT) el 1º de noviembre, ganó los comicios del sábado en un momento de creciente tensión con Pekín, cuya soberanía sobre la isla reconoce la Organización de Naciones Unidas.

El gobierno de Taiwán se opone firmemente a las reivindicaciones de soberanía de China.

El KMT, tradicionalmente partidario de estrechar relaciones con el gigante asiático, es el interlocutor preferido de Pekín. China se niega a dialogar con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, y su gobierno del Partido Democrático Progresista, al que califica de “separatista”.

Xi, en un mensaje en su calidad de jefe del Partido Comunista, dijo a Cheng que junto con KMT debían reforzar su “base política común”, informó la agencia Xinhua.

Agregó que ambas partes deben también “unir a la gran mayoría del pueblo de Taiwán para profundizar el intercambio y la cooperación, impulsar el desarrollo común y avanzar en la reunificación nacional”.

Sin embargo, en su mensaje a Xi, Cheng no mencionó a la unión con Pekín, pero dijo que ambos lados del estrecho de Taiwán eran “miembros de la nación china”, al emplear una expresión en cantonés que se refiere a la etnia y no a la nacionalidad.

“Ambas partes deben, a la luz de la situación actual, fortalecer el intercambio y la cooperación sobre la base existente y promover la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán”, dijo Cheng, según un comunicado de su partido.