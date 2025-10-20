De la Redacción

El presidente estadunidense, Donald Trump, aseguró ayer que su negativa de entregar misiles Tomahawk a Ucrania estuvo motivada por la necesidad de “proteger a Estados Unidos”. En una entrevista trasmitida ayer por Fox News, expuso: “tenemos que recordar una cosa, los necesitamos para nosotros también, no podemos dar todas nuestras armas a Ucrania. He sido muy bueno con el presidente (Volodymir) Zelensky, pero simplemente no puedo hacer eso”, agregó. La entrevistadora de Fox News preguntó al mandatario si durante su conversación con su par ruso, Vladimir Putin, expuso la posibilidad de suministrar los misiles de largo alcance a Kiev, el mandatario respondió: “conversé con él sobre eso. No es que estuviera encantado. Es un arma muy violenta”. Más tarde, Trump dijo a periodistas abordo del avión presidencial Air Force One, que la región ucrania del Donbás debería ser “dividida”, y dejar la mayor parte en manos rusas, para poner freno a la guerra.