Afp

Periódico La Jornada

Lunes 20 de octubre de 2025, p. 30

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con enviar tropas a San Francisco, California, en una entrevista transmitida ayer, mientras busca desplegar el ejército estadunidense en más ciudades controladas por los demócratas. El mandatario ya envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles, Washington y Memphis, mientras al menos dos jueces han frenado su orden de que entren en operación en Chicago, Illinois, y Portland, en Oregon. “Ahora iremos a San Francisco”, declaró a Fox News. “La diferencia es que creo que nos quieren en San Francisco, la cual era realmente una de las grandes ciudades del mundo. Y hace 15 años, todo salió mal”, añadió. Trump ha exagerado repetidamente la magnitud de las movilizaciones por descontento social en las ciudades estadunidenses para justificar despliegues militares. Mientras, los líderes demócratas locales han expresado su oposición. El primer despliegue en Los Ángeles, en junio, se produjo después de una serie de protestas contra las redadas migratorias generalizadas que, según los críticos, parecían dirigirse principalmente a las personas por su raza o el idioma que hablaban. La política de arrestos indiscriminados fue duramente criticada por el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, probable candidato presidencial en 2027.